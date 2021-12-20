Мережі українських супермаркетів провели соціальну ініціативу «Захищаємо кордони нашого краю разом»

10:35 08 грудень Київ, Україна

У зв'язку з останніми політичними подіями у світі, коли кордони опинилися в зоні ризику та потребують зміцнення, за зверненням Прикордонної служби, мережі «Наш Край» та SPAR провели соціальну ініціативу «Захищаємо кордони нашого краю разом» та залучили партнерів-франчайзі до збору коштів для закупівлі Єгози (колючого армованого дроту), необхідної для захисту кордонів.

Представники мережі супермаркетів передали прикордонникам Луцького прикордонного загону понад тисячу метрів сітки для зміцнення кордонів нашої держави.



Директор мереж супермаркетів «Наш край» та SPAR Віктор Молченко повідомив, що за короткий термін відгукнулися та приєдналися до ініціативи партнери з різних регіонів країни та спільними зусиллями вдалося зібрати 120 тис. грн.



За ці кошти було закуплено 1260 м Єгози.



За словами заступника начальника Луцького прикордонного загону з озброєння та техніки полковника Косміна, на сьогодні прикордонники "збудували" 7 кілометрів паркану, а загалом небезпечна ділянка, яку потрібно відгородити, становить 50 кілометрів.

«Ми вже виставили дерев'яні стовпи на 25 кілометрів кордону. Зі свого боку лісівники теж допомагають. У Луцького прикордонного загону ділянка кордону 211 кілометрів, з яких 208 – з білорусами. На момент загострення ситуації у нас було всього кілька кілометрів паркану і він локально був розташований у місцях, де фіксували контрабандну діяльність», – розповів він. – Сітку ми ставимо на баланс і одразу вивеземо на кордон, де її буде встановлено на відведені ділянки».

Полковник Космін повідомив, що зараз ситуація на кордоні перебуває під контролем. Незважаючи на погодні умови, прикордонники готові до всього, але все ж таки сподіваються, що ситуація з мігрантами нормалізується, а встановлення паркану на прикордонній території цьому лише сприятиме.