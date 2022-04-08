Мережа АЗС Glusco знайшла нового власника - Socar New Energy Ltd

Мережа автозаправок Glusco нарешті знайшла нового власника. Ним стала компанія Socar New Energy Ltd, зареєстрована на Кіпрі. Про бажання власників купити мережу АЗС повідомлялося ще в червні, проте інформація не була підтверджена.

"Довго підбирали структуру для цієї угоди, зупинилися в підсумку на Socar New Energy Ltd", - повідомив топменеджер торговельної структури з Азербайджану.

За його словами, угода передбачає викуп 100% участі в Glusco Energy, про що найближчим часом буде запис в реєстраційних документах кіпрської компанії.

Для початку роботи в Україні Socar New Energy повинна отримати дозвіл Антимонопольного комітету України. Згідно з європейським законодавством, Socar також потрібно формально отримати схвалення антимонопольних органів Грузії, Туреччини та ще кількох країн, де Socar веде діяльність.