Мережа АЗС SOCAR хоче купити Glusco

15:27 16 липня Київ, Україна

Новим власником мережі автомобільних заправних станцій Glusco може стати азербайджанська АЗС SOCAR.

Про це повідомляє портал enkorr.



Компанія SOCAR стала оператором для поставки палива Роснафти на територію України. Зареєстрована дана компанія на Кіпрі.



Для даної угоди тривалий час підбирали певну структуру. За підсумком було вирішено, що дана угода буде завершена на 100%, тобто права на Glusco Energy перейдуть до Socar New Energy.



Проте, щоб приступити до роботи на території України, компанії потрібен дозвіл Антимонопольного комітету. Крім цього, компанії буде потрібен дозвіл на співпрацю з іншими країнами, звідки йде діяльність.



За останні роки між Україною та Азербайджаном сильно покращилися відносини в сфері постачання нафтопродуктів. Більш того, саме Азербайджан став одним з найбільш цінних постачальників для України.



Подібне рішення з боку СОКАР цілком логічне, адже їм потрібно розширювати власний бізнес на території України, а нафтопродукти в цій справі є визначальними.