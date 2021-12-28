Сергій Тігіпко вирішив відмовитися від одного зі своїх бізнесів

20:30 21 квітень Київ, Україна

Фінансово-промислова група «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка продала однойменну аптечну мережу, яка налічує близько 100 аптек.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на три джерела, зокрема, керівника великої аптечної мережі та двох інвестиційних банкірів.



Відзначається, що до недавнього часу Тігіпко інвестував в розвиток аптечного бізнесу. Наприклад, в 2019 році компанія придбала активи конкурента - мережу з 30 об'єктів "Космо" у інвестиційної компанії SigmaBleyzer. Представники аптечного підрозділу ТАС не приховували наміри швидко розширити бізнес і поповнити лави лідерів аптечного ринку. Компанії вдалося наростити кількість об'єктів до 143, але далі справа не пішла.

"Інвестор втратив інтерес до цього бізнесу і компанія стала закривати збиткові об'єкти", - розповів директор однієї з аптечних мереж.

У свою чергу, керуючий партнер інвестиційної компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін зазначає, що конкуренція на цьому ринку дійсно дуже жорстка: в деяких місцях аптеки в буквальному сенсі працюють "двері в двері".



За його словами, прибутковість знизилася до 2%, і деяким компаніям вести справи стало невигідно - та ж комерційна нерухомість може приносити в п'ять-десять разів більше.



У підсумку, за даними джерел видання, аптеки Тігіпка купила інша компанія - мережа "Мед-Сервіс" (Дніпро) Олега Токарєва. На сайті цієї компанії вже можна знайти перелік аптек TAS, якими тепер вона володіє. За оцінкою одного з інвестбанкірів, сума угоди могла скласти 5-6 млн доларів. Ні в самому "Мед-Сервісу", ні в ТАС угоду не коментують.



Відзначається, що аптечна мережа - перший актив Тігіпка, який він продав з 2014 року. Раніше його компанії лише інвестували в розвиток.