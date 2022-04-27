Угода на 9 000 000 000 гривень

Два основні акціонери Метінвесту, Рінат Ахметов і Вадим Новинський, купили у індустріального союзу Донбасу (ІСД) Дніпровський меткомбінат, за 9000 000 000 гривень.
Операція буде здійснена через Дніпровський коксохімічний завод (м. Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить до групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Заявки в ProZorro.Продажі приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня. Початкова ціна ДМК становила 8,39 млрд грн, але оскільки на конкурс було подано одну заявку, то переможець був визначений без торгів.
ДМК перебував на санації в рамках процесу про банкрутство підприємства.
ДКХЗ до моменту покупки вже володів трьома доменними печами Дніпровського меткомбінату.
Антимонопольний комітет 20 травня 2021-го дозволив Метінвесту опосередковано придбати цілісний майновий комплекс ДМК, зобов'язавши при цьому Метінвест реалізовувати на внутрішньому ринку України не менше 12 тис. т чавуну товарного (чушкового) щорічно і за ринковими цінами третім особам.
Раніше група Метінвест заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК.
На думку групи, встановлення зобов'язань для Метінвесту знижує інвестиційну привабливість зношених активів ДМК і створює нерівні умови порівняно з іншими потенційними учасниками торгів.
Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство ДМК в травні 2019 року. Тоді кредитори заявили про вимоги до ДМК на суму близько 130 млрд грн, в тому числі вимоги ТОВ Оптимал Трейд (профіль - торгівля металами та металевими рудами) становили 20,9 млрд грн, Метінвест Холдинг - 20,7 млрд грн.
ДМК контролює корпорація ІСД, заснована в 1995 році. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, над яким втрачений контроль з кінця 2017 року, а також ДМК і меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина). ISD-Huta Czestochowa (Польща) в рамках процесу банкрутства була продана польською владою компанії Liberty Steel і ІСД втратила контроль над підприємством.
100% акцій Дніпровського коксохімічного заводу належать Metinvest BV (Нідерланди) - материнській компанії групи Метінвест.
Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.
Операція буде здійснена через Дніпровський коксохімічний завод (м. Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить до групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Заявки в ProZorro.Продажі приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня. Початкова ціна ДМК становила 8,39 млрд грн, але оскільки на конкурс було подано одну заявку, то переможець був визначений без торгів.
ДМК перебував на санації в рамках процесу про банкрутство підприємства.
ДКХЗ до моменту покупки вже володів трьома доменними печами Дніпровського меткомбінату.
Антимонопольний комітет 20 травня 2021-го дозволив Метінвесту опосередковано придбати цілісний майновий комплекс ДМК, зобов'язавши при цьому Метінвест реалізовувати на внутрішньому ринку України не менше 12 тис. т чавуну товарного (чушкового) щорічно і за ринковими цінами третім особам.
Раніше група Метінвест заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК.
На думку групи, встановлення зобов'язань для Метінвесту знижує інвестиційну привабливість зношених активів ДМК і створює нерівні умови порівняно з іншими потенційними учасниками торгів.
Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство ДМК в травні 2019 року. Тоді кредитори заявили про вимоги до ДМК на суму близько 130 млрд грн, в тому числі вимоги ТОВ Оптимал Трейд (профіль - торгівля металами та металевими рудами) становили 20,9 млрд грн, Метінвест Холдинг - 20,7 млрд грн.
ДМК контролює корпорація ІСД, заснована в 1995 році. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, над яким втрачений контроль з кінця 2017 року, а також ДМК і меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина). ISD-Huta Czestochowa (Польща) в рамках процесу банкрутства була продана польською владою компанії Liberty Steel і ІСД втратила контроль над підприємством.
100% акцій Дніпровського коксохімічного заводу належать Metinvest BV (Нідерланди) - материнській компанії групи Метінвест.
Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.
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