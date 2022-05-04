СБУ заблокувала B2B Jewelry

Більше ніякого шахрайства! СБУ "прикрила лавочку" найбільшій фінансовій піраміді - B2B Jewelry, яка налічує 600 тис. учасників.
Як уточнили в СБУ, з початку 2019 року організатори піраміди придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності та інше майно.
«Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової угоди причетні більше ніж 20 осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб», - йдеться в повідомленні спецслужби.
Засновників піраміди звинувачують у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.
«27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи», - повідомляють в силовій структурі.
В СБУ не згадали конкретні імена і прізвища організаторів піраміди, як і її назву. Однак на одному з фото слідчих дій, опублікованих СБУ, видно «сертифікати» відомої мережі B2B Jewerly, які видавалися її учасникам.
Як уточнили в СБУ, з початку 2019 року організатори піраміди придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності та інше майно.
«Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової угоди причетні більше ніж 20 осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб», - йдеться в повідомленні спецслужби.
Засновників піраміди звинувачують у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.
«27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи», - повідомляють в силовій структурі.
В СБУ не згадали конкретні імена і прізвища організаторів піраміди, як і її назву. Однак на одному з фото слідчих дій, опублікованих СБУ, видно «сертифікати» відомої мережі B2B Jewerly, які видавалися її учасникам.
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