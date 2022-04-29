Найприбутковіше замовлення для Артема за останні 10-15 років

Поки невідома азіатська країна уклала контракт з українською компанією Артем на виготовлення ракет Р-27. Загальна сума контракту становить $200 млн.
Компанія Артем отримала велике замовлення на виробництво керованих ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності Р-27, повідомляє Defense Blog.
Відзначається, що замовником виступила неназвана азіатська країна, а сума контракту перевищує 200 мільйонів доларів. Видання не називає конкретного замовника, допускаючи, що мова може йти про Індію або Індонезію.
Також повідомляється, що угода стала найбільшою для Артема за останні 10-15 років. Українська компанія, як зазначає видання, вже отримала передоплату і приступила до виконання замовлення.
Defense Blog нагадує, що Р-27 розроблені російським конструкторським бюро Вимпел і серійно вироблялися Росією і Україною. Згідно з інформацією видання, дані ракети призначені для літаків МіГ-29, МіГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 і Су-35.
Компанія Артем отримала велике замовлення на виробництво керованих ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності Р-27, повідомляє Defense Blog.
Відзначається, що замовником виступила неназвана азіатська країна, а сума контракту перевищує 200 мільйонів доларів. Видання не називає конкретного замовника, допускаючи, що мова може йти про Індію або Індонезію.
Також повідомляється, що угода стала найбільшою для Артема за останні 10-15 років. Українська компанія, як зазначає видання, вже отримала передоплату і приступила до виконання замовлення.
Defense Blog нагадує, що Р-27 розроблені російським конструкторським бюро Вимпел і серійно вироблялися Росією і Україною. Згідно з інформацією видання, дані ракети призначені для літаків МіГ-29, МіГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 і Су-35.
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