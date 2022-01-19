Найкраще місто для бізнесу, на думку Forbes

19:12 04 вересень Київ, Україна

Перше місце в рейтингу ідеальних для ведення бізнесу українських міст займає Івано-Франківськ. Про це у своєму вересневому випуску надрукував журнал Forbes.

Як відзначають автори рейтингу, він складений для того, щоб визначити перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 жителів.

Івано-Франківськ (населення 263 000 осіб) набрав 720 балів за 10 критеріями: прозорість міської влади - 69 балів, ділова активність - 70 балів, рейтинг Doing Business - 88 балів, купівельна спроможність - 51 бал, транспортне сполучення - 36 балів, безпека - 80 балів, освіта - 69 балів, сприйняття міста жителями - 86 балів, міграційна привабливість - 85 балів, екологічна ситуація - 86 балів зі 100.

У топ-10 увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.