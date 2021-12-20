Найбагатшою жінкою США стала колишня дружина глави Amazon

За версією журналу forbes.com/sites/arielshapiro/2020/07/11/amazons-jeff-bezos-and-ex-wife-mackenzie-add-combined-22-billion-to-fortunes-in-one-week-walmart-walton/#631571bd30de">Forbes , найзабезпеченішою жінкою США стала екс-дружина найбагатшої людини в світі, глави корпорації Amazon Джеффа Безоса.

Як відомо, після розлучення в минулому році, Маккензі Безос отримала 4% акцій Amazon. На момент розірвання шлюбу вони коштували більше $ 35 млрд. Однак, як вказує Forbes, вартість акцій Amazon різко зросла за час пандемії коронавируса.

Тепер стан колишньої дружини Джеффа Безоса оцінюється в $ 62,3 млрд. Вона змістила з першого місця в списку найбагатших жінок США дочка засновника торгової мережі Walmart Еліс Уолтон, яка має в своєму розпорядженні $ 57,3 млрд.

Стан самого Джеффа Безоса становить на цей момент $ 188,2 млрд. Раніше на поточному тижні Forbes визнав його першою людиною, стан якого перевищила $ 180 млрд за весь час підведення подібної статистики.

Також повідомлялося, що ціна акцій Amazon вперше в історії піднялася вище $ 3000 за папір. Аналітики Wall Street не очікували такого зростання котирувань найбільшого в світі онлайн-рітейлера.