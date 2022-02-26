Найпотужніше авто з сімейства Audi A4 - повністю електрична RS-версія

Новини від компанії Audi, яка в цей час розробляє нову лінійку з сімейства A4. За інформацією, яка надійшла від інсайдерів з Інгольштадта, на піку цієї лінійки будуть дві RS-версії: гібридна і з повністю електричною силовою установкою. Продавати їх будуть паралельно з основними моделями з бензиновими і дизельними ДВЗ, оснащеними електронними «доважками» і адаптованими під стандарт Євро-7.

Audi RS4 Avant нового покоління залишиться на модульному шасі MLB і отримає під’єднувану силову установку, до складу якої увійдуть колишня 2,6-літрова "шістка" з подвійним турбонаддувом і електромотор. Живитися він буде від акумулятора ємністю 14,4 кіловат-години, який забезпечить близько 100 кілометрів ходу по циклу WLTP. Віддача такої установки поки невідома, але вона явно буде вище, ніж у нинішньої моделі, яка видає 450 кінських сил і 600 Нм крутного моменту.

Паралельно німецька марка займається розробкою конкурента BMW i4 - повністю електричної модифікації A4 з приставкою e-tron. Електричний спорткар побудують на створеній спільно з Porsche модульній платформі Premium Platform Electric (PPE), яку він розділить з Macan наступного покоління і майбутнім Audi Q6 e-tron.

«Зелений» A4 e-tron буде доступний в модифікаціях з єдиним мотором і заднім приводом або з двомоторною силовою установкою і приводом на всі чотири колеса.

Очолить лінійку A4 e-tron високопродуктивна RS-версія від підрозділу Audi Sport, якій дістануться два електромотори (по одному на кожній осі). За попередніми даними, їхня сумарна віддача складе більше ніж 470 кінських сил і 800 Нм моменту, проте ця інформація поки не підтверджена.