З дозволу АМКУ Тігіпко купує три агрокомпанії

І знову повернемося до питання про продаж землі. Як відреагували на цей процес українські бізнесмени і депутати? Вони не стали відкладати покупку земель на потім, щоб наші українські чорноземи не потрапили до рук іноземних інвесторів. Днями Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесменові Сергію Тігіпку покупку трьох агрокомпаній в Чернігівській області: ПСП "Червоний маяк", СТОВ "Дружба" (обидва - с. Сядрине) і ТОВ "Полісся СЛ" (с. Хотіївка), власниками яких є нардеп Максим Єфимов (по 40% акцій кожної компанії) і Олександр Левицький (60%).

Відповідний запит АМКУ схвалив на засіданні 7 травня, а 21 травня оприлюднив деталі даного рішення на сайті. Згідно з Єдиним держреєстром декларацій, станом на 31 березня пакетом в 40% акцій кожної з трьох компаній володів народний депутат Максим Єфимов. Також він задекларував фінансове зобов'язання в розмірі 2,85 млн грн перед ПСП "Червоний маяк", а також отримання від нього 3,4 млн грн дивідендів.

Фінзвітність всіх трьох компаній за 2020 рік поки відсутня. ПСП "Червоний маяк" наростило чистий прибуток в 2019 році в 1,73 раза в порівнянні з 2018 роком - до 27,02 млн грн, його виторг зріс на 22,7% - 111,19 млн грн. СТОВ "Дружба" в 2019 році наростило чистий збиток в 21 раз у порівнянні з 2018 роком - до 3,75 млн грн при зниженні виторгу на 37,8% - до 39,59 млн грн. ТОВ "Полісся СЛ" не вело господарську діяльність з 2015 року, і в 2019 році показало 411 тис. грн чистого збитку.

Дані компанії займаються змішаним сільським господарством, вирощуванням зернових і бобових культур, а також насіння олійних культур.