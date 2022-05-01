З початку опалювального сезону Україна використала 2 млрд кубометрів газу

12:05 05 грудня Київ, Україна

Українців турбує питання забезпечення країни газовими запасами. Нагадаємо, що в цьому році Україна почала відбір газу зі сховищ 20 жовтня. Запаси газу в ПСГ в цьому році рекордні - 28,44 млрд куб. На сьогодні за фактом використано понад 2 млрд куб.м.

Такі дані наводить пресслужба Укртрансгазу.

Станом на кінець листопада запаси становили 26,3 млрд куб. м, що на 27% більше, ніж рік тому.

При цьому іноземні трейдери зберігають в режимі Митний склад 9 млрд куб. м газу, що в 3,7 раза більше, ніж роком раніше. З них в short haul режимі накопичено 5,4 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі Митний склад 1 млрд куб. м, що в 4,3 раза менше, ніж в 2019 році.

"Послуги відбору замовляють вітчизняні компанії. Іноземці в основному продовжують зберігати накопичений газ в очікуванні сприятливої кон'юнктури ринку. Хоча деякі з них почали реалізацію газу всередині України. Однак, якщо ситуація кардинально не зміниться, ми вийдемо з опалювального сезону 2020/2021 з досить високими запасами газу в ПСГ, зокрема, європейських замовників ", - зазначив глава Укртрансгазу Сергій Перелома.

Нагадаємо, за 10 місяців 2020 року транзит російського газу через Україну в Євросоюз знизився майже на 40% в порівнянні з тим же періодом 2019 року - до 45 млрд кубометрів.