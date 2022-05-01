З початку опалювального сезону Україна використала 2 млрд кубометрів газу

Українців турбує питання забезпечення країни газовими запасами. Нагадаємо, що в цьому році Україна почала відбір газу зі сховищ 20 жовтня. Запаси газу в ПСГ в цьому році рекордні - 28,44 млрд куб. На сьогодні за фактом використано понад 2 млрд куб.м.
Такі дані наводить пресслужба Укртрансгазу.
Станом на кінець листопада запаси становили 26,3 млрд куб. м, що на 27% більше, ніж рік тому.
При цьому іноземні трейдери зберігають в режимі Митний склад 9 млрд куб. м газу, що в 3,7 раза більше, ніж роком раніше. З них в short haul режимі накопичено 5,4 млрд куб. м.
Компанії-резиденти зберігають в режимі Митний склад 1 млрд куб. м, що в 4,3 раза менше, ніж в 2019 році.
Нагадаємо, за 10 місяців 2020 року транзит російського газу через Україну в Євросоюз знизився майже на 40% в порівнянні з тим же періодом 2019 року - до 45 млрд кубометрів.
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