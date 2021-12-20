З серпня промисловість отримає нові тарифи на газ

13:17 22 липень Київ, Україна

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» зробив відразу два підвищення тарифів для промислових споживачів газу. Не встигли підприємства усвідомити липневі тарифи, як уже на порозі ціни, які будуть на порядок вище з серпня.

Вартість змінилася на 0,23-0,43% до 3 578,4 - 4 168,8 гривень / тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) в залежності від умов споживання та оплати. Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу".

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. Куб. м в місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 3 578,4 гривень / тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 4 168,8 гривень / тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 4 168,8 гривень / тис. куб. м.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень.