З Prozorro тепер можна працювати в онлайн-режимі

Офіційний портал з моніторингу державних закупівель ДП Prozorro вводить систему електронного документообігу. Відтепер органи влади та підприємства зможуть надсилати документи в режимі онлайн. Це значно спростить процедуру і сприятиме збереженню екології, кажуть в державному підприємстві. Щоб відправити електронні документи, потрібно зареєструватися в системі, створити угоду і додати необхідні матеріали. Підписати їх можна в режимі онлайн.

Лист-відповідь від фахівців Prozorro надійде на електронну пошту.

Система Prozorro в Україні

Prozorro - це електронна платформа, через яку проводяться тендери. За допомогою неї можна стежити за ходом державних закупівель.

Замовник заявляє про свою потребу в певному товарі чи послузі на Prozorro, а підприємці виставляють свої пропозиції. В результаті перемагають кандидати, чиї товари або послуги більше відповідають зазначеним характеристикам і ціновій політиці.