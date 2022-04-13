Ринок землі. Нові відомості про продану площу українських земель

14:58 19 липня Київ, Україна

З 1 липня в Україні набрав чинності закон "Про ринок землі". На сьогодні задекларовано понад 1107 договорів. Основну частину угод по землі уклали в Київській, Полтавській та Харківській областях.

За даними відомства, найбільша площа земель, за якими зареєстровані угоди, - в Полтавській області (351,3 га). За нею йдуть Харківська (237,2 га), Вінницька (132,8 га) і Київська (106,8 га) області. Всього по Україні продали майже 1530 га землі.



У Мінагрополітики зазначили, що за 18 днів з початку запуску ринку землі 3804 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них погоджено 3729, 26 - знаходяться в черзі на розгляд, 491 - відмовлено.



З першого дня відкриття ринку землі запрацював також портал моніторингу земель, де публікуються дані про площу відчужених і переданих в користування ділянок, ціни, дані про площу земель, придбаних одним суб'єктом.



За перший день роботи ринку був зареєстрований 61 договір про право власності на землі сільськогосподарського призначення, з них підпадали під нині знятий мораторій тільки три, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.



До 2023 року, відповідно до закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, землю зможуть купувати тільки громадяни України, але не більше 100 га землі в одні руки, з 2023 року землю дозволять купувати юридичним особам - резидентам України (не більше 10 тис. га в одні руки). Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення продаватися не будуть.



Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-29 червня, 74,9% українців серед тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Крім цього, 84,1% українців висловилися проти продажу сільськогосподарської землі іноземцям.



За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ринок землі принесе Україні $10 млрд інвестицій.