Ринок землі: ціна землі в Європі та Україні

Оренда землі змінюється з кожним роком, а з відкриттям ринку землі - ціни також можуть вирости. Наші журналісти дізнавалися подробиці у заступниці директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ольги Ходаківської. Детальніше про порівняння українських та європейських цін на землю - читайте нижче.



Наприклад, у Словаччині орендна плата становить 52 євро/га (від 32 до 75 євро/га), Латвії та Естонії - 64 євро/га, Литві - 105 євро/га, Чехії - 120 євро/га (від 114 до 189), Іспанії - 148 євро/га (від 98 до 244), Угорщині - 173 євро/га, в той час, як в таких українських областях як Черкаська, орендна плата зараз коливається від 140 до 200 євро/га (4500-6000 грн/га), Київська - від 75 до 190 євро/га (2400-6000 грн/га) і т.д.

Експертка також розповіла, чи зміняться ціни на оренду землі в Україні з запуском земельної реформи, який планується на 1 липня 2021 року: