Ринок землі: ціна землі в Європі та Україні

17:00 08 червень Київ, Україна

Оренда землі змінюється з кожним роком, а з відкриттям ринку землі - ціни також можуть вирости. Наші журналісти дізнавалися подробиці у заступниці директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ольги Ходаківської. Детальніше про порівняння українських та європейських цін на землю - читайте нижче.


Наприклад, у Словаччині орендна плата становить 52 євро/га (від 32 до 75 євро/га), Латвії та Естонії - 64 євро/га, Литві - 105 євро/га, Чехії - 120 євро/га (від 114 до 189), Іспанії - 148 євро/га (від 98 до 244), Угорщині - 173 євро/га, в той час, як в таких українських областях як Черкаська, орендна плата зараз коливається від 140 до 200 євро/га (4500-6000 грн/га), Київська - від 75 до 190 євро/га (2400-6000 грн/га) і т.д.

Експертка також розповіла, чи зміняться ціни на оренду землі в Україні з запуском земельної реформи, який планується на 1 липня 2021 року:

"Для тих, хто запевняє, що відкриття ринку земель забезпечить зростання рівня орендної плати в Україні: 1) сьогодні вона і так вище, ніж у багатьох країнах ЄС; 2) вона зросла до європейського рівня і без ринку земель; 3) з приходом "іноземних інвесторів" оренда також навряд чи зросте, тому що платять вони, як ми бачимо, не більше того, що виплачує український фермер. Тут слід враховувати, що на розмір орендної плати впливають, головним чином, такі фактори як наявність конкуренції на ринку оренди - чим вона вища, тим вище буде і орендна плата, а також місце розташування і рівень рентного доходу, який забезпечує дана земельна ділянка", - зазначила фахівець.