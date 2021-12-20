Ринок зеленої енергії розширюється - станція «Андріївка»

12:31 10 липень Київ, Україна

Сонячна електростанція "Андріївка" є пілотним проектом для аналізу ринку зеленої енергії. Група "Нафтогаз" починає використовувати сонячну електростанцію (СЕС) "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області. Про це розповіли прес-служби "Нафтогазу". Для "Нафтогазу" СЕС "Андріївка" - це пілотний проект, який повинен допомогти проаналізувати новий ринок. Потужність станції становить 0,999 МВт.

Закупівля обладнання та послуг з монтажу відбувалася в системі Prozorro. Більшість комплектуючих з яких будувалася станція-українські. Станція отримала "зелений" тариф з липня 2020 року.

Підприємства Групи "Нафтогаз" раніше вже використовували сонячні панелі, але виключно, як додаткове джерело енергії в адміністративних будівлях. Зараз "Нафтогаз" планує завершити будівництво потужної сонячної електростанції в Житомирській області у вересні цього року.