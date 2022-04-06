Ринок праці: друга хвиля коронакризи близько

Ринок праці постраждав ще при першій хвилі коронавірусного карантину. Зараз у роботодавців та шукачів є досвід, щоб підлаштуватися під зміни ринку. Наші журналісти постаралися проаналізувати ситуацію на ринку.

Фахівці

Перш за все, в умовах карантину і, як наслідок, зростання безробіття, підвищується цінність фахівців високого рівня і низької кваліфікації. Ні, ми не помилилися - середній сегмент страждає від криз першим. Річ в тому, що фахівці середнього рівня в кризові періоди опиняються перед вибором - підвищувати свою кваліфікацію або погоджуватися на менш кваліфіковану працю, звичайно, з меншою оплатою.

Як показує практика, мало хто із співробітників з цієї категорії вибирає перший шлях. Хтось здатний стрибнути вище власної голови, хтось просто не хоче (і, лінь - це прокляття будь-якої професії). Більшість йде шляхом найменшого опору. Зате роботодавцям очевидна вигода - за ті ж гроші, які вони платять працівникам, які не мають відповідної кваліфікації, під час кризи можна найняти фахівців.

Рекрутери

У період економічного занепаду зростає роль професійних рекрутерських агентств або якісних онлайнових бірж праці. Рекрутери в такий час намагаються працювати в основному з професіоналами - за них більша винагорода з боку роботодавця, а крім того, фахівця можна «вести» і далі, стати його агентом до завершення кризи, підшукуючи кращі варіанти за комісійну винагороду ще й від самого працівника.

Дистанційка

Нарешті, третій фактор - перехід на дистанційну роботу. У випадку з Україною працює прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». На Заході оренда офісів здає свої позиції на ринку нерухомості. Все більше західних компаній вважають за краще економити на офісних приміщеннях і працювати дистанційно, за допомогою чатів, конференцій та інших онлайн-інструментів. Наша ментальність все ще вимагає фізичної присутності співробітників поруч з начальником. Але коронавірус в цьому відношенні підштовхує наш ринок праці до розвитку.

Професії

На які ж професії найбільший вплив справив COVID-переполох? Негативний вплив - безумовно, на працівників банківської сфери, сфери послуг, готельного бізнесу та громадського харчування. А ось кількість пропозицій для домашнього та робочого персоналу, викладачів, страховиків і фахівців в області безпеки продовжує зростати. У віковому розрізі найбільше постраждало працевлаштування молоді, в гендерному - робота для жінок.