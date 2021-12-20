Ринок праці: топ-5 популярних вакансій влітку 2020

Економіку України підкосила криза і карантин. Нові умови змусили скорочувати штати і закривати бізнес. Однак багато підприємців змогли адаптуватися до цих умов і відповідно до статистики стали шукати працівників в 1,5 рази частіше, ніж навесні.
За даними аналітиків сайтів з вакансіями, в червні 2020 року було п'ять найпопулярніших пропозицій від роботодавців. Найпопулярніші пропозиції від роботодавців на тимчасову роботу в червні
- Адміністратор - 120 вакансій, готові були платити близько 15 000 гривень в місяць.
- Офіс-менеджер може отримати 10 000 гривень в місяць. Всього 90 вакансій.
- Працівник в соціальній мережі Instagram мав зарплату 15 000 гривень, при цьому кількість вакансій було більше 80 пропозицій.
- Промоутеру готові були платити 9000, а кількість вакансій 70.
- Оператор - 11500 гривень, кількість вакансій - менше 70 пропозицій.
Які вакансії моніторили українці в червні:
- 4670 раз монітіріли роботу для школярів;
- 4580 шукали саме віддалену роботу;
- роботу вдома - 3100 разів;
- більше 3000 разів шукали вакансії з подобової оплатою;
- роздача листівок монітор 2310 раз.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі