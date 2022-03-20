Ринок праці: скільки отримують фінансисти?

Ринок праці в Україні, як і в більшості країн, ділиться за гендерною ознакою. Попри те, що більшість фінансистів - жінки, їхні зарплати значно поступаються професіоналам-чоловікам.

У фінансовій сфері найвищі зарплати в Україні отримують фінансові директори - в середньому 56,9 тис. гривень. Найнижчі оклади в бухгалтерів - менше 15 тис. гривень. Зарплати інших фахівців фінансової сфери коливаються в районі 18,9-38,5 тис. гривень. При цьому спостерігається серйозна гендерна дискримінація - середня зарплата чоловіків вища на 19,7 тис. гривень, ніж у жінок. А більшість фінансистів в країні - саме жінки.

Так, середні зарплати фінансисток склали трохи більше 17 тис. гривень, а чоловіків - 36,8 тис. гривень. Причому найбільший розрив спостерігається в керівній посаді фінансового директора. Але в цілому на жодній з посад жінки не заробляють більше за чоловіків.

Більшість фінансистів в Україні отримують зарплату в національній валюті. Але є і ті, у кого оклади в іноземній валюті, або ж їхні зарплати прив'язані до курсу. Що стосується віку, то найстаршими виявилися бухгалтери - тут вік фахівців становить 45+. А ось наймолодша спеціальність - аудитори.