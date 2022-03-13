Ринок праці: що чекає влітку

Сезонність роботи в Україні - щорічне явище, яке змінює ринок праці всередині країни. Так, трудова міграція збільшується, а значить - зростає попит на деякі професії. Наприклад, зараз популярна вакансія офіціанта - їм обіцяють зарплату в 10-15 тисяч гривень.

Про це розповіла Олена Кірільєвніна, керівник по роботі з партнерами Jooble. Більш ніж 38% українців готові сезонно переїжджати всередині країни, з метою працевлаштування, якщо роботодавці забезпечать їм гідну оплату праці.

Щорічно на офіціантів в літній період зростає попит і у роботодавців. Вони пропонують кандидатам ставку в основному від 10 до 15 тис. грн, але не секрет, що основний заробіток в цій професії - чайові. Кінцевий розмір заробітної плати варіюється від місця знаходження закладу, рівня ресторану та зміни.

Але не на всі професії готельно-ресторанної сфери зріс попит, в зв'язку з сезоном. Наприклад, попит на адміністраторів готелів тримається на одному рівні від місяця до місяця. Єдиною специфікою літнього сезону для цієї професії є підвищення навантаження паралельно зі збільшенням клієнтів у готелі.