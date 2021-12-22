Ринок таксі: що дасть реформа

Ринок таксі в Україні можуть реформувати. На думку експертів, це може створити не тільки повноцінну сферу діяльності «поза тінню», а й заповнити ринок праці. Згідно з прорахунками аналітиків, за 5 років ринок наповнить 100 тисяч вакансій.
За його словами, головним бар'єром для розвитку ринку таксі в Україні є відсутність досить якісних автомобілів у тих, хто готовий працювати в цій сфері, оскільки автомобілі і кредити в Україні дуже дорогі, особливо в порівнянні з країнами ЄС.
Соколянський також зазначив, що окремі платформи таксі часто досягають домовленостей з виробниками автомобілів про спецумови покупки, з лізинговими компаніями - про більш дешеві кредити, потенційно забезпечені компаніями. При цьому для роботи з приватними водіями на ринку існує модель, коли платформа дає гроші на перший внесок за авто, а натомість водій погоджується брендувати машину на певний термін.
Він заявив, що через проблеми з регулюванням у сфері таксі Україна часто програє іншим країнам конкуренцію за інвестиції. Також було відзначено, що за оцінками експертів, в Україні 90-95% водіїв знаходяться в тіньовому сегменті і не мають ліцензії, відповідно у держави немає важелів впливу на цей ринок, оскільки держава банально не знає, хто працює на цьому ринку.
Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», говорить про ситуацію так:
Також експерт говорить про те, що немає ніякого контролю доходу. Тобто, тут можна заробляти надприбутки, а контролю немає. Але заробляє не найманий працівник - таксист, а власник машини. Точно так же і на маршрутках - хтось має сотні мікроавтобусів, садить як водіїв ФОП - і заробляє.
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