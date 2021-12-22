Ринок таксі: що дасть реформа

Ринок таксі в Україні можуть реформувати. На думку експертів, це може створити не тільки повноцінну сферу діяльності «поза тінню», а й заповнити ринок праці. Згідно з прорахунками аналітиків, за 5 років ринок наповнить 100 тисяч вакансій.

«Я вважаю, що прийняття цивілізованої реформи призведе, по-перше, до підвищення безпеки пасажира, по-друге, до притоку іноземних інвестицій в Україну, і як наслідок - до створення робочих місць. За нашою оцінкою, в п'ятирічному горизонті реформа таксі може створити 100 тис. робочих місць в Україні», - зазначив глава з розвитку одного із сервісів таксі в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.

За його словами, головним бар'єром для розвитку ринку таксі в Україні є відсутність досить якісних автомобілів у тих, хто готовий працювати в цій сфері, оскільки автомобілі і кредити в Україні дуже дорогі, особливо в порівнянні з країнами ЄС.

Соколянський також зазначив, що окремі платформи таксі часто досягають домовленостей з виробниками автомобілів про спецумови покупки, з лізинговими компаніями - про більш дешеві кредити, потенційно забезпечені компаніями. При цьому для роботи з приватними водіями на ринку існує модель, коли платформа дає гроші на перший внесок за авто, а натомість водій погоджується брендувати машину на певний термін.

«При цьому ні ми, ні приватні інвестори автопарків не можемо інвестувати в ринок, який є нелегальним, де інвестиції можуть бути втрачені завтра при зміні глави «Укртрансбезпеки» або глави Нацполіції», - підкреслив Соколянський.

Він заявив, що через проблеми з регулюванням у сфері таксі Україна часто програє іншим країнам конкуренцію за інвестиції. Також було відзначено, що за оцінками експертів, в Україні 90-95% водіїв знаходяться в тіньовому сегменті і не мають ліцензії, відповідно у держави немає важелів впливу на цей ринок, оскільки держава банально не знає, хто працює на цьому ринку.

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», говорить про ситуацію так:

«Якщо 98% ринку в тіні, то ні про яке регулювання і мови бути не може. Ця ситуація аналогічна маршрутним таксі. Жодна з маршруток не видає проїзний квиток, жодна. Все це прямо протистоїть закону про пасажирський транспорт».

Також експерт говорить про те, що немає ніякого контролю доходу. Тобто, тут можна заробляти надприбутки, а контролю немає. Але заробляє не найманий працівник - таксист, а власник машини. Точно так же і на маршрутках - хтось має сотні мікроавтобусів, садить як водіїв ФОП - і заробляє.