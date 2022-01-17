Ринок продажу автомобілів в Україні зростає

У «Укравтопромі» з'явилися дані про реєстрацію нових автомобілів за квітень 2021 року. Згідно з даними, на облік поставлено понад 10 тисяч авто, що в три рази перевищує кількість транспорту, зареєстрованого в квітні 2020 року.

Тим часом аналітики говорять, що порівняння не зовсім коректне, оскільки в минулому році квітень був провальним. Оголошення першого карантину, локдауни в великих містах, невизначеність попереду - українці практично не купували автомобілів. Жорсткі обмеження погіршили ситуацію.

Серед лідерів - марок автомобілів, які найбільше купували - на першому місці Toyota.

Раніше повідомлялося, що на світовому ринку з'явився новий автомобільний гігант. Італо-американська компанія «Фіат-Крайслер» і французький концерн «Пі-Ес-Ей Груп» («Пежо») закрили операцію зі злиття.