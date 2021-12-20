Ринок носимих пристроїв: пандемія не завадила зростанню

Незважаючи на пандемію і пов'язані з нею обмеження, ринок носимих пристроїв в 2020 році значно зріс. Як зазначає аналітична компанія IDC, відвантаженої техніки стало на 30% більше, ніж в 2019 році. Налічується понад 444 млн пристроїв, відвантажених виробниками по всьому світу.

У минулому році аналітики почали відстежувати нову категорію hearables - носимі розумні пристрої, що передають звук. Відзначається, що в цю категорію потрапляють не тільки навушники, але аудіопристрої, що мають більше функцій, ніж просто відтворення музики. Такі гаджети можуть відстежувати температуру тіла, ЕЕГ, мати цифрового помічника, функцію "поліпшення якості звуку" і інші розширені можливості.

Категорія hearables як і раніше займає більшу частину ринку носимих пристроїв: на її частку припадає близько двох третин усіх поставок. Друге місце за розумними годинами, а фітнес-трекери втрачають популярність - ці пристрої на третьому місці.

Що стосується брендів, то тут лідерство утримує Apple - компанія контролює близько третини ринку носимих пристроїв, а продаж розумних годин Apple Watch виросли на 45,6%. Друге місце займає Xiaomi, яка стабільно зростає від року в рік на 5% з її високими обсягами поставок фітнес-трекерів Mi Band і пристроїв категорії hearables.

Компанія Samsung в четвертому кварталі опинилася на 3 місці, хоча в рейтингу за рік вона займає 4 позицію. А ось у Huawei протилежна ситуація: компанія добре показала себе за весь рік, вийшовши на 3 місце, а ось в четвертому кварталі поступилася південнокорейському техгіганту, зайнявши 4 місце.