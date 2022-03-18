Ринок нафти: попит збільшує вартість

Аналітики прогнозують збільшення попиту на нафтові продукти в другому півріччі 2021 року. На основі цього нафтові ф'ючерси ростуть з кожним днем. На ранкових торгах експерти зафіксували подорожчання еталонних марок нафти.

Так, серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures виросли на $1,31 (1,80%) - до $74,17 за барель. В останній раз ціна Brent перевищувала $74 за барель в квітні 2019 року. Вранці вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялася на $1,42 (2,00%) - до $72,30 за барель. Але вже зараз ціна знову виросла.

Зараз спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $1,87 на користь Brent.

Нафтовий ринок виріс більш ніж на 20% в період з квітня по червень на тлі перспектив прискорення відновлення попиту на паливо в другому півріччі 2021 року.