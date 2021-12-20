Ринок нерухомості в тіні - як вивести бізнес?

Великі податки вганяють в тінь ринок нерухомості і бізнес пов'язаний з ним. Про це в інтерв'ю повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Юрій Піта. Він повідомив, що АСНУ ріелторів виступає за скорочення податку на доходи фізосіб і вимагає його зниження до 5% (зараз він становить 18%)
За його словами, зараз при здачі фізособою своєї нерухомості в оренду угода обкладається 19,5% податків - 18% ПДФО і 1,5 військовий збір.
Якщо орендодавець оформить статус фізособи-підприємця, то він сплачує 5% податку, при цьому присутній обмеження по площі об'єкта. Але при цьому, далеко не всі орендодавці готові оформляти статус ФОП заради однієї угоди оренди. У той же час, для угод з купівлі-продажу нерухомості максимальна ставка ПДФО для резидента України - 5%.
Він додав, що за його даними, клієнти готові платити 5% податку при оренді нерухомості. Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) (АСНУ) вважає недоцільним встановлення єдиного порядку здійснення фінансового моніторингу для всіх його суб'єктів.
У законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди. Крім того, Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.
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