Ринок нерухомості в тіні - як вивести бізнес?

08:13 30 липень Київ, Україна

Великі податки вганяють в тінь ринок нерухомості і бізнес пов'язаний з ним. Про це в інтерв'ю повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Юрій Піта. Він повідомив, що АСНУ ріелторів виступає за скорочення податку на доходи фізосіб і вимагає його зниження до 5% (зараз він становить 18%)

"Якщо говорити про проблеми, то ще я б відзначив ринок оренди житлової нерухомості, який перебуває в" тіні ". І єдиний спосіб вивести його в абсолютно легальну площину дуже простий. Зменшіть податок. У підсумку, ви отримаєте грошей в бюджет набагато більше, ніж зараз, за рахунок виходу ринку з "тіні", - сказав він.

За його словами, зараз при здачі фізособою своєї нерухомості в оренду угода обкладається 19,5% податків - 18% ПДФО і 1,5 військовий збір.

Якщо орендодавець оформить статус фізособи-підприємця, то він сплачує 5% податку, при цьому присутній обмеження по площі об'єкта. Але при цьому, далеко не всі орендодавці готові оформляти статус ФОП заради однієї угоди оренди. У той же час, для угод з купівлі-продажу нерухомості максимальна ставка ПДФО для резидента України - 5%.

"Решта, зокрема ті, хто не хочуть реєструвати ФОП і нести пов'язані з цим витрати, заради однієї угоди, здають об'єкти" в темну "або занижують вартість в договорах. Зробіть ви 5% ПДФО для всіх, як при купівлі-продажу нерухомості, і ви побачите, які будуть надходження ", - сказав Піта

Він додав, що за його даними, клієнти готові платити 5% податку при оренді нерухомості. Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) (АСНУ) вважає недоцільним встановлення єдиного порядку здійснення фінансового моніторингу для всіх його суб'єктів.

У законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди. Крім того, Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.