Ринок нерухомості зростає: ціни на вторинне житло

Ринок нерухомості і вторинного житла зростає після карантину і кризи. Експерти відзначають підвищення цін в порівнянні з докарантинним періодом і 2019 роком.

Ціни на первинному ринку житла в Україні в липні-вересні зросли на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, а на вторинному ринку - на 10,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат). За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в третьому кварталі спостерігається на однокімнатні (на 9,3%) і трикімнатні (8,1%) квартири, тоді як двокімнатні подорожчали на 5,9%.

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 11,9%) і двокімнатні (11,2%), при цьому трикімнатні подорожчали на 8,5%.

За інформацією Держстату, в звітний період зростання цін на житло сповільнилося на первинному ринку і прискорилося на вторинному. Зокрема, на первинному ціни на житло виросли на 1,2% в порівнянні з другим кварталом: на 2% на трикімнатні, на 1,6% на однокімнатні та на 0,5% на двокімнатні. При цьому в другому кварталі до першого зростання прискорилося на 1,8%.

За інформацією ProfiDOM.com.ua, на вторинному ринку в третьому кварталі в порівнянні з другим ціни на житло виросли на 2,4% (на 3,1% на двокімнатні квартири, на 2,6% - на трикімнатні і на 1,1 % - на однокімнатні), тоді як до першого кварталу - на 1,5%. Показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей.