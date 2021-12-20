Ринок нерухомості Києва: вторинний ринок житла

06:11 05 серпень Київ, Україна

Експерти по нерухомості відзначають, що вартість квартир в липні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем знизилася. Також вони відзначають падіння цін на ринку в піврічному еквіваленті - з січня 2020 року.

У липні середня вартість квартири в Києві відзначена на рівні 1400 дол / кв. м, відносно червня середня ціна зменшилася на 1,5%. В національній валюті збільшилася на 2,4%, до 39141 грн / кв.м (± 1,8%). З січня 2020 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті зменшилася на 2,9%, в гривнях збільшилася на 10,3%. За рік, середні показники в доларах підвищилися на 5,2%, а в гривнях на 12,6%. Індекс зростання в доларах склав 1,05, в гривнях 1,13.

Медіанна ціна квадратного метра житла зменшилася за місяць на 2,1% до 1 284 дол.США / кв.м, щодо липня 2019 року збільшилася на 11,7%. Ціни на дешеве / дороге житло Щодо червня середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегмента збільшилися на 3,5% до 22766 грн / кв.м, а в 20% квартир вищого цінового сегмента - на 2% до 62357 грн / кв.м . У доларовому еквіваленті ціни на квартири зменшилися в "дешевому" сегменті - на 0,2%, до 816 дол.США / кв.м, в «дорогому» - на 1,7%, до 2235 дол / кв.м. Індекс розшарування (відношення ціни «дорогого» житла до «дешевому») склав 2,74.

Загальна ситуація на вторинному ринку житла Кількість представлених до продажу квартир в липні збільшилася на 24% щодо червня і склало 12417 квартир. Обсяг пропозиції збільшився в загальній площі на 19,7% і в доларовому вираженні - на 18%. Пропозиція квартир скоротилося щодо липня 2019 року - на 1,5%. Індекс зростання склав 0,99. Частка квартир, вперше виставлених на продаж, в звітному місяці склала 19,8% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 1,1% дешевше за середню ціну червня і становить 37806 грн / кв. м. У доларовому еквіваленті - на 4,8%, 1353 дол.США / кв. м.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі - 50%. Квартири, розташовані на Лівому березі, становлять 31% від загальної кількості, квартири в Центрі Києва - 19%. Збільшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі - на 29,3%, на Правому березі - на 25,3%, в Центрі Києва - на 13,5%. Аналіз пропозиції з поділом за кількістю кімнат в цілому по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 27%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 34% і 4-х кімнатні - 8%. По відношенню до попереднього місяця збільшилася кількість однокімнатних квартир - на 38,2%, двокімнатних - на 23,9%, трикімнатних - на 18,4%, чотирикімнатних - на 8,4%.