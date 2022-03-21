Ринок нерухомості: ціни продовжують рости

Ринок нерухомості в Україні продовжує рости вгору, попри довгу кризу. Сьогодні наші журналісти намагалися розібратися в тому, чому ціни на квартири продовжують рости, і які перспективи у ринку в цілому.

Ціна квадратного метра формується з декількох показників. Умовно їх можна розділити на залежні і незалежні від забудовників. Почнемо з других.

Найголовніший з них - собівартість будівництва. За першу половину поточного року вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 4%. Весь час зростає і вартість самих будматеріалів, за цей рік вони подорожчали в середньому на 20%. Тобто забудовник не може яким би то не було чином вплинути на цифру, яку він заплатить за роботу і матеріали, з яких будує. В контексті цін на будматеріали потрібно згадати і долар - його зростання завжди передує підняттю їхнього прайсу. З огляду на крайні стрибки валюти, крива зростання буде і далі повзти вгору.

Відразу наголошу з приводу зарплат: звичайно, компанія може платити менше, але тоді і кваліфікація співробітників буде відповідна. З відкриттям кордонів сфера будівництва втратила близько 70% хороших кадрів. Це означає, що решта 30% мають отримувати гідну зарплату і мати нормальні умови праці, щоб не було бажання виїжджати в пошуках кращих пропозицій.

Пропонуючи інвестувати в будівництво «на котловані», забудовник ставить мінімально можливу ціну. Це потрібно для того, щоб наростити обсяг фінансових коштів, необхідних для будівництва. Іншими словами, швидше і легше продати 10 квартир по 500 тисяч, ніж 5 по 2 мільйони. А далі будинок зростає, ризики інвестування для людини стають нижчими - як мінімум, вона уже бачить, за що платить.

Сьогодні в цілому по ринку рівень продажів вийшов на докарантинний. Реалізуватися відкладеному попиту допоміг долар, що виріс. При цьому забудовники вже підняли ціни. З розмов з колегами з інших компаній знаю, що вони підняли ціни на 10-15%, що теж немало. Загальна статистика говорить про середню ціну квадратного метра у вересні по Києву в межах 26,6 тис. грн. Тоді як ще торік аналогічний показник становив 24 тис.

Як бачимо, ціни на нерухомість ростуть постійно. І як би різного роду експертам не хотілося, ринок не збирається обвалюватися, а квартири не мають передумов до зниження в ціні. Тому кращий час для покупки нерухомості - сьогодні.