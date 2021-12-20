Ринок нерухомості: ціни та перспективи

Керівник одного з департаментів будівельної компанії UTG Костянтин Олійник розповів ЗМІ перспективи ринку нерухомості. За словами експерта, за минулий рік в середньому ціни зросли на 14%. Забудовники планують підняти розцінки ще на 15%.

Чому росли ціни на квартири

Цікаво, що найактивніше зростання цін спостерігалося в сегменті дешевого житла. Так, в минулому році середня вартість квартири економкласу склала 22 911 гривень за кв.м (зростання - 14,4%), комфорт-класу - 35 152 гривні за кв.м (зростання - 7,8%), а бізнес-класу - 57 283 гривні за кв.м (11,5%).

Збільшення вартості житла частково пов'язане зі змінами обмінного курсу. Якщо в 2019 році середньорічний курс склав 25,8 гривні/долар, то в 2020 році - 26,96 гривні/долар.

Але зміна курсу долара - не єдина причина, яка штовхає ціни на квартири вгору, говорять опитані представники будівельних компаній. Серед іншого, в минулому році, незважаючи на карантин і пандемію, зросла кількість угод - приблизно на 10-15% - в порівнянні з позаминулим роком, що було пов'язано з відкладеним попитом.

У 2021 році ситуація буде дещо схожа на торішню, каже керівник відділу продажів ЖК Lucky Land Леся Павленко. Але зростання цін буде неоднорідним. За її прогнозом, об'єкти економкласу максимально виростуть в ціні не більше ніж на 5%. В такому випадку стримуючим фактором є низька популярність такого житла.

"А перегляд цін можливий через, перш за все, подорожчання самого будівництва. Але при інфляції (до 7% у 2021 році за даними НБУ, - ред.), очевидно, що в економкласі при номінальному зростанні ціни фактично знизяться", - говорить Леся Павленко.

За її оцінкою, житло комфорт-класу подорожчає на 10-12%, бізнес-класу - до 15%.