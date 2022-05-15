Ринок нерухомості - котеджні містечка в Києві

Згідно з підрахунками експертів, в Києві в наявності є 68 котеджних містечок. Згідно з даними минулого року, це майже на 20% більше (на 11 міст). Темпи будівництва в місті, попри карантин, не скоротилися.

За словами директора консалтингової компанії «на ринок котеджного будівництва в Києві протягом 2020 року вийшло 11 нових проєктів: 10 проєктів з будинками і 1 проєкт з котеджами в Солом'янському (5), Дарницькому (1), Голосіївському (3) і Святошинському районах (2). У приватному секторі вище зазначених районів з'явилися нові проєкти на невеликих ділянках від 10 до 50 соток. Це таунхауси на 4 -34 домоволодіння. Прилеглі ділянки до таунхаусів теж невеликі: від 0,2 до 3 соток. Площа домоволодіння в нових проєктах коливається від 80 до 155 кв.м. Це в основному житло комфорт-класу». Ступінь готовності котеджних містечок в Києві. 43 побудованих котеджних містечка (на 4 проєкти більше в порівнянні з початком року); 17 споруджуваних котеджних селищ (на 1 проєкт більше в порівнянні з початком року) і 6 проєктованих містечок (на 4 проєкти більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

Що стосується вартості в котеджних селищах Києва, то на неї, за словами Віктора Коваленка, «сильно тиснуть побудовані котеджні містечка і квартири в новобудовах. Пандемія коронавірусу підстьобнула попит і зростання цін в котеджних селищах Києва».

Мінімальна вартість 1 кв. м - 10562 грн в будинках в Деснянському районі. У порівнянні з груднем минулого року мінімальна вартість майже не змінилася. Максимальна вартість 1 кв. м - 71800 грн в Голосіївському районі. У порівнянні з груднем минулого року «квадрат» зріс на 11500 грн. (19%). Станом на 13 грудня 2020 року середня вартість в котеджних містечках Києва складає 27674 грн/кв.м в порівнянні з 25038 грн/кв.м в грудні 2019 року, тобто з початку року «квадрат» зріс в ціні на 2636 грн або на 10,5%.