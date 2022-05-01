Ринок нерухомості - оренда квартир в Києві

Аналіз ринку оренди нерухомості в листопаді свідчить про зниження показників на 9%. Всього агентства нерухомості зафіксували 269 випадків підписання договорів, загальною сумою $290 тис.

Категорія об'єктів вартістю до $500 в місяць склала 37%. У сегменті були представлені 1-2-кімнатні квартири, переважно в Голосіївському, Шевченківському районах.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим у листопаді, стала 1-кімнатна квартира площею 23 кв. м в Голосіївському районі за 4,2 тис. грн/міс. У цьому ж районі 2-кімнатну квартиру площею 55 кв.м взяли в оренду за 9,8 тис. грн/міс. За 14 тис. грн/міс. в Шевченківському районі орендували 2-кімнатну квартиру площею 58 кв. м.

У ціновому діапазоні $500-1000 в міс. провели 40% угод. У цій категорії фаворитами були 2-3-кімнатні квартири в Голосіївському, Печерському районах. Найчастіше орендували квартири в нових будинках. У Шевченківському районі орендували 1-кімнатну квартиру в новому будинку площею 43 кв. м за 14,6 тис. грн/міс. У Печерському районі за 28 тис. грн/міс. - 1-кімнатну квартиру площею 40 кв. м на вул. Банковій.

У ціновому діапазоні від $1000 до $2500 в місяць частка угод склала 20%. Тут фаворитами стали Печерський і Шевченківський райони столиці. Основний відсоток угод припав на квартири, були одиничні угоди з будинками.

У категорії елітних об'єктів від $2500 в місяць частка угод склала 3%. Тут превалювали Печерський і Голосіївський райони. Нежитлове приміщення площею 120 кв. м в Шевченківському районі орендували за 74,2 тис. грн/міс. Ще одне нежитлове приміщення площею 250 кв. м - на Оболоні за 98 тис. грн/міс. Будинок площею 380 кв. м в с. Лісники орендували за 154 тис. грн/міс.

Найдорожчий об'єкт, орендований у листопаді - будинок в с. Козин. Площа об'єкта - 800 кв. м - по 196 тис. грн/міс.