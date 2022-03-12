Ринок лізингу в Україні почав зростати після карантину

11:21 19 жовтня Київ, Україна

Багато сфер української економіки починають своє повільне, але впевнене зростання до докарантинних показників. Ринок лізингу не став винятком - про це свідчать дані Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» з посиланням на дані Національного банку.

Загальна вартість нових лізингових угод на ринку лізингу в першому півріччі 2020 склала 10391 млн грн. Такий результат вказує на те, що лізинг, продовжуючи займати високу питому вагу на ринку фінансування, все ж скоротився на 13% за вказаний період в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це значно краще песимістичних прогнозів, які мали місце на початку карантину. Основною причиною негативної динаміки є вплив карантинних заходів, що значно придушили економічну активність в країні і світі. Водночас динаміка ринку лізингу була зростаючою в I кварталі поточного року, як і чотири післякризові роки до цього, і пішла на спад лише з квітня 2020 року.

Раніше НБУ вже зазначив, що недавнє пом'якшення карантину призвело до пожвавлення ділової активності та сприятиме відновленню економічного зростання в другому півріччі 2020 року. Це своєю чергою призведе і до зростання обсягу нового бізнесу в лізингу, який є похідним інструментом від стану економіки.

На кінець першого півріччя 2020 портфель лізингових угод склав 26119 млн грн, що свідчить про незначне його скорочення в межах 5%.

Майже 88% лізингових угод, укладених протягом січня-червня 2020 року, були здійснені юридичними особами-лізингодавцями, і тільки 22% - фінансовими компаніями. Основними джерелами фінансування для юридичних осіб-лізингодавців за вказаний період залишалися авансові платежі (30%), банківські кредити (28%) і власний капітал лізингових компаній (24%). Фінансові компанії на 54% фінансували свою діяльність шляхом випуску цінних паперів.