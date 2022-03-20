Ринок фрілансу в Україні: зміни за 15 років

Ринок фрілансу стартував в Україні ще з десяток років тому. З'явилися профільні сервіси та інші сайти відносно недавно.

Як за останні 15 років змінився ринок фрілансу в Україні:

в 2006-2008 роках українців, готових виконувати дистанційні замовлення, було кілька тисяч, сьогодні їхня кількість зросла до 200 тис. осіб;

половина всіх фрілансерів в Україні - це дизайнери і програмісти. Причому якщо графічні спеціальності були популярні і в 2010 році, то кількість IT-розробників за останні 10 років зросла в три рази.

Також серед найбільш затребуваних напрямків - копірайтери, маркетологи і перекладачі. Якщо 10 років тому фахівців, які працюють виключно на фрілансі, було вкрай мало, то зараз такий вид діяльності є основним джерелом доходу для 53% «вільних художників».

Дохід:

половина виконавців в Україні заробляє щомісяця від $ 400 до $ 600.

більше третини можуть похвалитися гонорарами від $ 1000 і вище.

Ще більше можуть заробляти вузькопрофільні фахівці або ті, хто має високий рейтинг, а деякі взагалі наважуються на відкриття своїх агентств. З 2006 по 2009 роки кількість опублікованих проєктів була вдвічі меншою, ніж зареєстрованих замовників. Ситуація змінилася ближче до 2015 року, коли на одного клієнта припадало 2,5 замовлення, а зараз - близько 4 проєктів.

Самі замовники кажуть, що в роботі з фрілансерами їм зручний вибір виконавця під конкретну задачу (42%), а для 37% підприємців відсутність постійного завантаження не дозволяє найняти співробітника в штат. Більше ніж 20% роботодавців розуміють, що на сервісах фрілансу можна знайти цінних фахівців, які не готові працювати в офісі.

Найбільш затребувані напрямки:

за останні 15 років найбільш затребувані напрямки практично не змінилися. Клієнтам, як і раніше, потрібні тексти, ілюстрації, переклади, логотипи та верстка буклетів;

в 2007 році не було такого попиту на SMM і розробку мобільних додатків, але базові запити бізнесу в основному залишилися старими.

В цілому засновники Freelancehunt прогнозують подальше зростання ринку, на який роблять позитивний вплив розвиток IT-сектора, перехід бізнесу в онлайн, а також наслідки карантину і тренд на віддалену роботу.