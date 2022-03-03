Ринок експорту та імпорту в Україні - топ-10 країн для торгівлі

Експорт в Україні - це одна з вагомих статей у формуванні економічної політики в країні. Агропродукція, метал, тварини - перелік товарів на експорт великий. Імпортерами української продукції є велика кількість країн.
За три квартали цього року Україна експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд, що майже відповідає аналогічному показнику минулого року ($15,65 млрд).
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Так, в топ-10 країн-імпортерів української продукції агровиробництва за звітний період увійшли:
- Китай - 11,4% ($2,27 млрд)
- Нідерланди - 5,8% ($1,15 млрд)
- Єгипет - 5,4% ($1,09 млрд)
- Польща - 5,4% ($1,08 млрд)
- Індія - 5,3% ($1,06 млрд)
- Туреччина - 4,8% ($965 млн)
- Іспанія - 4,2% ($841 млн)
- Німеччина - 3,7% ($734 млн)
- Італія - 3,3% ($664 млн)
- Індонезія - 2,5% ($503 млн).
Разом з тим імпорт товарів агровиробництва в Україні за дев'ять місяців цього року зріс на 15% - з $3,9 млрд до $4,48 млрд.
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