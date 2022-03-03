Ринок експорту та імпорту в Україні - топ-10 країн для торгівлі

Експорт в Україні - це одна з вагомих статей у формуванні економічної політики в країні. Агропродукція, метал, тварини - перелік товарів на експорт великий. Імпортерами української продукції є велика кількість країн.

За три квартали цього року Україна експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд, що майже відповідає аналогічному показнику минулого року ($15,65 млрд).

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Так, в топ-10 країн-імпортерів української продукції агровиробництва за звітний період увійшли:

Китай - 11,4% ($2,27 млрд)

Нідерланди - 5,8% ($1,15 млрд)

Єгипет - 5,4% ($1,09 млрд)

Польща - 5,4% ($1,08 млрд)

Індія - 5,3% ($1,06 млрд)

Туреччина - 4,8% ($965 млн)

Іспанія - 4,2% ($841 млн)

Німеччина - 3,7% ($734 млн)

Італія - 3,3% ($664 млн)

Індонезія - 2,5% ($503 млн).

Разом з тим імпорт товарів агровиробництва в Україні за дев'ять місяців цього року зріс на 15% - з $3,9 млрд до $4,48 млрд.