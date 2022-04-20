Ринок оренди квартир під загрозою - причини

Коронакриза торкнулася не тільки ринку нерухомості в сфері продажу, але і оренди квартир. Так, в Києві експерти відзначають понад 13 тисяч квартир, придатних до оренди, які простоюють. Навесні ця кількість коливалася біля 6 тисяч. Падіння попиту призвело і до зниження цін.

Основне зниження попиту відбувалося під час жорстких карантинних заходів - закриття метро, залізничного сполучення та ін. Після них і спостерігалося максимальне падіння цін. Наприклад, влітку за 3500 гривень можна було орендувати однокімнатну квартиру без ремонту в старому будинку в спальному районі. Зараз така квартира коштує мінімум 5200 гривень.

Загальний рівень цін на оренду 1- та 2-кімнатних квартир все ще на 7-9% нижчий, ніж навесні-восени 2019 року. А ось 3-кімнатні квартири, цільова аудиторія яких менш мобільна, подорожчали на 12%.

Розвиток ситуації на ринку оренди житлової нерухомості буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні, і столиці, зокрема. Якщо обмеження посиляться, ринок оренди просяде ще більше, а ціни на житло знизяться, вважають експерти.