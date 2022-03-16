Ринок IT відчуває дефіцит кадрів

З початком пандемії на ринку вакансій в сфері IT почалася серйозна криза. В Україні і в світі стало істотно не вистачити кадрів для здійснення якісної і швидкої роботи. Кандидати перенасичені пропозиціями від роботодавців. Наші журналісти розбиралися в масштабах дефіциту.

В кінці травня CEO рекрутингового агентства ITExpert Станіслав Шихов виклав скріншот профілю Java-фахівця із запитом зарплати в $4500 і умовою повної дистанційки. Через пів дня після публікації свого резюме цей кандидат отримав 157 пропозицій, а ще через день їх було вже 214. Судячи зі статистики спеціалізованих сайтів з пошуку айтішників, такий розклад - звичайна справа останні кілька місяців.

Аналітики порталу для анонімного пошуку програмістів Djinni вказують, що останні три місяці попит на айті-фахівців в Україні відчутно перевищує пропозицію - майже на третину. За інформацією сайту, зараз в країні шукають роботу трохи більше 20 тисяч кандидатів, в той час, як актуальних вакансій близько 26 тисяч.

Подібна ситуація з кадрами спостерігається і в світі. За словами молодшого віцепрезидента, глави People-напрямка GlobalLogic Катерини Губарєвої, якщо в США в кінці 2019 року було 700 тисяч незакритих вакансій розробників, то за цей рік цифра збільшилася вдвічі. Вона зазначає, що, імовірно, до 2030 року глобальний дефіцит айтішників складе 85,2 млн фахівців. Станіслав Шихов додає, що хоча дефіцит кадрів на IT-ринку спостерігався і раніше, такої ситуації ще ніколи не було.