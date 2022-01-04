Низка підприємств в Україні зупинять свою роботу. Названі причини

Стало відомо, що через подорожчання енергоресурсів та відповідне зменшення постачання необхідної сировини із сусідніх країн, низка підприємств в Україні зупинять свою роботу. Зазначається, що першими під простій потрапляють металургія та харчова промисловість.
Наприклад, Дніпровський металургійний завод зачинив свої двері та припинив функціонування вже з 1 січня 2022 року. Головна причина – нерентабельність продукту. Керівництво підприємства пояснює, що існує цілий комплекс причин, чому завод довелося зупинити. Серед головних виділили невизначеність постачання вугілля з Російської Федерації, брак вагонного парку, що призводить до проблем із доставкою сировини, а також вартість енергоресурсів. "Це в комплексі знаходиться в собівартості продукції, що не дозволяє підприємству бути рентабельним", - заявили на підприємстві.
Назвати точні терміни простою теж поки що неможливо. Відомо, що завод закрито щонайменше на місяць, а рішення відновити його роботу буде прийнято залежно від кон'юнктури на ринку металопрокату.
Крім цього, рекордне зростання цін на газ призвело до закриття кількох процесів щодо асортиментів кондитерських виробів. А головні хлібопекарі, у свою чергу, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити їхні підприємства пільговим газом, щоб стабілізувати роботу виробництва.
Тим часом у Спілці молочних підприємств України заявили, що молокопереробні підприємства опинилися на межі зупинки виробничих потужностей через зростання цін на енергоносії, зокрема, на природний газ.
Наприклад, Дніпровський металургійний завод зачинив свої двері та припинив функціонування вже з 1 січня 2022 року. Головна причина – нерентабельність продукту. Керівництво підприємства пояснює, що існує цілий комплекс причин, чому завод довелося зупинити. Серед головних виділили невизначеність постачання вугілля з Російської Федерації, брак вагонного парку, що призводить до проблем із доставкою сировини, а також вартість енергоресурсів. "Це в комплексі знаходиться в собівартості продукції, що не дозволяє підприємству бути рентабельним", - заявили на підприємстві.
Назвати точні терміни простою теж поки що неможливо. Відомо, що завод закрито щонайменше на місяць, а рішення відновити його роботу буде прийнято залежно від кон'юнктури на ринку металопрокату.
Крім цього, рекордне зростання цін на газ призвело до закриття кількох процесів щодо асортиментів кондитерських виробів. А головні хлібопекарі, у свою чергу, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити їхні підприємства пільговим газом, щоб стабілізувати роботу виробництва.
Тим часом у Спілці молочних підприємств України заявили, що молокопереробні підприємства опинилися на межі зупинки виробничих потужностей через зростання цін на енергоносії, зокрема, на природний газ.
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