Низка підприємств в Україні зупинять свою роботу. Названі причини

09:02 04 січень Київ, Україна

Стало відомо, що через подорожчання енергоресурсів та відповідне зменшення постачання необхідної сировини із сусідніх країн, низка підприємств в Україні зупинять свою роботу. Зазначається, що першими під простій потрапляють металургія та харчова промисловість.



Наприклад, Дніпровський металургійний завод зачинив свої двері та припинив функціонування вже з 1 січня 2022 року. Головна причина – нерентабельність продукту. Керівництво підприємства пояснює, що існує цілий комплекс причин, чому завод довелося зупинити. Серед головних виділили невизначеність постачання вугілля з Російської Федерації, брак вагонного парку, що призводить до проблем із доставкою сировини, а також вартість енергоресурсів. "Це в комплексі знаходиться в собівартості продукції, що не дозволяє підприємству бути рентабельним", - заявили на підприємстві.



Назвати точні терміни простою теж поки що неможливо. Відомо, що завод закрито щонайменше на місяць, а рішення відновити його роботу буде прийнято залежно від кон'юнктури на ринку металопрокату.



Крім цього, рекордне зростання цін на газ призвело до закриття кількох процесів щодо асортиментів кондитерських виробів. А головні хлібопекарі, у свою чергу, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити їхні підприємства пільговим газом, щоб стабілізувати роботу виробництва.



Тим часом у Спілці молочних підприємств України заявили, що молокопереробні підприємства опинилися на межі зупинки виробничих потужностей через зростання цін на енергоносії, зокрема, на природний газ.