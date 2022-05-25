Зростання роздрібної торгівлі в Україні за карантин

Цифри і звіти Державної служби статистики України за 2020 рік показують, як карантин вплинув на торгівлю в Україні. Згідно з даними, відзначається зростання роздрібної торгівлі майже на 8%.

Так, станом на листопад поточного року, фізичний обсяг обігу роздрібної торгівлі в аналогії з тим же періодом 2019 року зріс на 12,1%. Якщо порівнювати ці ж дані з результатами жовтня поточного року, то збільшення відбулося на 0,2%. По закінченню перших 11 місяців поточного року показник виріс на 7,8%.

Нагадаємо, що з 2023 року Україна відмовиться від кредитів з-за кордону. Це стратегія уряду. І пандемія COVID-19 цим планам не завадить.

Як заявив глава Мінфіну (Міністерства фінансів України), Кабінет Міністрів прийняв стратегію на самодостатність. З 2023 року Україна повинна відмовитися від зовнішніх позик. Зламати ці плани пандемія COVID-19 безсила.