Зростання доходів компанії Zoom - наслідок пандемії

У той час, коли світовий бізнес зазнає збитків, коли від згадки про локдаун багато бізнесменів приходять у відчай, деякі компанії стали, навпаки, процвітати.

Так, саме завдяки карантинним обмеженням, викликаним пандемією коронавірусної інфекції, компанія Zoom спостерігає небувале зростання популярності свого сервісу і відповідне зростання доходів.

Сукупний дохід компанії за третій квартал 2020 року склав $777,2 млн, що більш ніж в 4 рази перевищує виторг за той же квартал 2019 року.

Зазначено, що це вже другий поспіль квартал, коли дохід Zoom виріс в 4 рази.

Zoom очікує, що в четвертому кварталі її прибуток знову збільшиться в 4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

При цьому наголошується, що настільки істотне зростання доходів не повинне викликати подиву, оскільки сервіс Zoom став популярним рішенням для відеоконференцзв'язку на початку пандемії, і йому вдалося втриматися на провідних позиціях, незважаючи на те, що інші сервіси, такі як Google Meet, Slack і Microsoft Teams, також боролися за увагу користувачів.

На цей момент Zoom не повідомляє, скільки у компанії всього користувачів, але її показники, що характеризують користувачів платної версії сервісу, продовжують рости.

Відомо, що в цей час у компанії налічується 433,7 тисячі підписників і більше 10 співробітників. Для порівняння, в попередньому кварталі кількість підписників вимірювалася в 370,2 тисячі користувачів.