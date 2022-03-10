Зростання цін на горілку: основні причини

В Україні стрімко ростуть всі споживчі ціни. Раніше ми писали про підвищення цін на овочі, фрукти, тютюнові вироби. Прийшов час і алкогольних напоїв. Наші журналісти розбиралися в тому, чому в країні підвищується ціна на горілку.

Одна з найбільших алкогольних компаній "ЛВН Лімітед" (група Nemiroff, Вінниця) заявила, що в разі підвищення акцизу на алкогольні напої на 5% мінімальна вартість пляшки горілки 0,5 л збільшиться на 3%, до 95 гривень. Про це повідомив генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

"Підняття акцизного податку на 5% призведе до зростання ціни алкогольної продукції в середньому на 3-5 гривень за умовну 0,5 л пляшку в залежності від того, які торгові націнки робити закладу торгівлі. Виробники алкогольних напоїв збільшать ціну тільки на суму збільшення акцизного податку", - сказав він.

На думку Сорочинського, збільшення ціни не призведе до збільшення надходжень до державного бюджету, як це прогнозують ініціатори законопроєкту, але збільшить тіньовий сектор.

Він зазначив, що державою не здійснюються ніякі дієві заходи з подолання тіньового сектора, тому будь-яке збільшення податків йде виключно на користь тіньового сектору, оскільки саме завдяки підняттю акцизного податку ще більше збільшується різниця між ціною легального і нелегального продуктів.

Крім того, як підкреслив гендиректор, щорічно обсяги виробництва і реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів зменшуються, зокрема, за період 2017-2019 років - на 21,9%, до 13,09 млн дол. У той самий час низька купівельна спроможність населення веде до придбання дешевої нелегальної продукції.