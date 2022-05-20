Російський газ через Турецький потік піде в Сербію, до Угорщини і до Австрії

12:05 20 грудня Киев, Украина

У той час, як у світі ведеться боротьба за і проти будівництва російського газопроводу Північний потік, на півдні закінчилося будівництво чергової ділянки Турецького потоку. Як стало відомо, Росія приступила до газонаповнення нової ділянки газопроводу на території Сербії.

Постачання по новому відрізку магістралі почнуться з 1 січня 2021 року і повністю замінять постачання російського газу до Сербії через Україну, - йдеться в повідомленні російських ЗМІ.

Пізніше газ з Турецького потоку через Сербію повинен дійти до Угорщини, а потім і до Австрії.

Як відомо, газопровід Турецький потік, який прокладений через Чорне море, запрацював у січні 2020 року. Першими газ по ньому отримали Туреччина, Болгарія, Греція і Македонія.

Будівництво 474-кілометрової ділянки через Болгарію до Сербії затягнулося на рік через суди між будівельниками і пандемію.

У 2019 Сербія купила у Газпрому 2,135 млрд куб. м газу, а за 10 місяців 2020 року відбір скоротився на 41% - до 960 млн куб. м.

Також повідомлялося, що в Україні оцінили фінансові втрати після запуску Турецького потоку.