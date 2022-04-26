Результати роботи компанії Укртелеком за перше півріччя 2021

17:25 26 липня Київ, Україна

На завершення першої половини 2021 року можна з упевненістю сказати, що компанія Укртелеком з кожним роком збільшує свої показники не тільки в телекомунікаційних послугах, а й нарощує оберти в наданні послуг Інтернету, охоплюючи кожен шматочок українських просторів.



Найбільший український оператор фіксованого зв'язку Укртелеком в першому півріччі 2021-го збільшив свій дохід на 10% - до 3,4 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні компанії.



EBITDA компанії за вказаний період виросла на 29%, до 1,1 млн грн. Маржа EBITDA також зросла на 4,5 пп і склала 31,3%.

Дохід компанії від телекомунікаційних послуг склав майже 2,4 млрд грн. При цьому, приватним абонентам надали послуги майже на 1,5 млрд грн, а бізнес-клієнтам - на 692 млн грн.





Компанія продовжує підключати до швидкісного оптичному Інтернету невеликі міста і села: роботи ведуться майже в 150 населених пунктах.



У той самий час в Укртелекомі заявили про зростання доходів, пов'язаних з управлінням активами. Так, надходження від оренди майна, що не задіяне у виробництві, за підсумками півріччя зросли на 41% - до 213 млн грн.



Капітальні інвестиції за підсумками півріччя склали майже 310 млн грн.



Заборгованість місцевих



В цьому році Укртелеком заплатив 975 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. Також в компанії заявили про швидке зростання бази користувачів фіксованого оптичного інтернету на 83% - до 203 тисяч абонентів. В Укртелекомі відзначили, що цей фактор зумовив подальше зростання доходу від Інтернету до понад 1 млрд грн (+ 7,4%). У бізнес-сегменті дохід від Інтернету збільшився на 10,2%, до 226 млн грн, а в масовому - на 6,6%, до 786 млн грн.Компанія продовжує підключати до швидкісного оптичному Інтернету невеликі міста і села: роботи ведуться майже в 150 населених пунктах.У той самий час в Укртелекомі заявили про зростання доходів, пов'язаних з управлінням активами. Так, надходження від оренди майна, що не задіяне у виробництві, за підсумками півріччя зросли на 41% - до 213 млн грн.Капітальні інвестиції за підсумками півріччя склали майже 310 млн грн.Заборгованість місцевих бюджетів перед оператором становить понад 124 млн грн станом на 30 червня.В цьому році Укртелеком заплатив 975 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Також відомо, що за підсумками минулого року Укртелеком одержав 642,73 млн грн прибутку. Компанія планувала направити отриманий за результатами 2020 року прибуток на покриття збитків минулих років.