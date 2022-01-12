Ресторатори змушені піднімати ціни на страви через дорожнечу енергоресурсів

08:16 12 січень Київ, Україна

За словами директорки аналітичного центру «Ресторани України», нічого хорошого 2022 рік щодо цін на меню закладів громадського харчування не принесе. Вона стверджує, що вже зараз ресторани змушені підвищувати ціни, а незабаром вони злетять майже на 50%.



Рішення збільшувати вартість страв прийнято на тлі подорожчання енергоресурсів. Рахунки за комунальні послуги для закладів зараз приходять вдвічі більші, ніж раніше.



До зростання цін на газ, ним користувалися безліч ресторанів, оскільки він був економічно вигіднішим, проте зараз картина різко змінилася, тому витрати на цей вид палива зросли до граничних максимумів.



Експертка зазначила, що ціни в ресторанах вже піднялися на 10-15%, проте це далеко не межа. Слід очікувати щомісячного подорожчання у середньому на 10%. В результаті цінники на страви та послуги зростуть до літа на 30-50%, порівнюючи з показниками минулого року. А це, в свою чергу, призведе до втрати мінімум 20% відвідувачів.