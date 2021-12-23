Рішення АМКУ про арешт рахунків тютюнових компаній призупинено

Пiсля того, як Антимонопольний комітет України заморозив рахунки кількох тютюнових компаній і дистриб'ютора Тедіс через накладеного на них штрафу в 6,5 млрд гривень, вони подали в суд на оскарження цього рішення. Стало відомо, що Господарський суд задовольнив позов, тому рахунки компаній розморожені.

"Суд відхилив їх клопотання. Ми вітаємо це рішення, тому що арешт рахунків міг поставити під загрозу нормальне функціонування великих компаній і негативно позначитися на податкових надходженнях до держбюджету", - прокоментували рішення керівник відділу по роботі з держорганами Бритіш Американ Тобакко Україна Юрій Рилач.

Також він розповів, що Госпсуд Києва відмовився скасувати рішення АМКУ про штраф компанії. "На жаль, рішення було не на нашу користь. Ми звернулися до Апеляційного суду і зараз відкрито апеляційне провадження", - зазначив Рилач.

Також компанія не виключає подачу в міжнародний арбітраж, ця опція зараз розглядається на рівні штаб-квартири в Лондоні.

Рішення суду також прокоментували в компанії Imperial Tobacco. Там відзначили, що для уникнення тиску і нарахування пені були змушені заплатити штраф, але продовжуватимуть оскаржувати рішення АМКУ в судових інстанціях.

Крім того, рішення Госпсуду вітали в Тедіс Україна. "Голос бізнесу був почутий", - сказав гендиректор компанії Тарас Корніяченко, зазначивши, що компанія вже майже 10 років працює виключно в правовому полі України і є одним з бюджетоутворюючих підприємств країни.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував виробників сигарет і дистриб'ютора Тедіс Україна на загальну суму 6,5 млрд гривень. Серед оштрафованих компаній - Філіп Морріс, Джей Ті Інтернешнл, Імперіал Тобакко Продакшн і Бритіш Американ Тобакко (Прилуки). Пізніше тютюнові компанії подали в суд на АМКУ.