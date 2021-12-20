Ремонт Чорноморського порту вартістю 715 тисяч гривень

12:55 24 листопад Київ, Україна

У Чорноморському порту відремонтують причали. Вже пройшов відповідний тендер серед компаній, як свідчать дані системи Prozorro.

Відомо, що право ремонту виграло підприємство Кооператив "Грант". Саме ця компанія займеться реконструкцією причалів №17 та №18 порту.



Повідомляється, що ремонтні роботи мають завершитись не пізніше трьох місяців з дня укладання договору, але не пізніше 30 червня наступного року.



Кооператив "Грант" був єдиним учасником, який подав заявку на тендер у системі спрощеної закупівлі. За свої послуги він запросив 715 тисяч гривень. Це на 10 тисяч менше від заявленої суми.





