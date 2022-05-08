Рейки для київського метрополітену на 47000 000 гривень

За підсумками аукціону, 3 серпня укладено договір з ТОВ "Сота Україна" на поставку залізничних рейок для київського метрополітену на суму 47 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".
"Сота Україна" отримала підряд за підсумками аукціону, в якому також брали участь ТОВ "Метінвест СМЦ" Ріната Ахметова. Обидві компанії запропонували рейки виробництва ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" Ахметова. В результаті такої конкуренції знижка склала менше 1%.
Згідно з угодою, 25-метрова рейка типу Р-50 коштує 39,33 тис. грн за тонну. На початку 2020 року "Київський метрополітен" замовляв у цій же компанії рейки такого типу небагато дешевше - по 36,72 тис. грн за тонну.
До цього метрополітени Києва, Харкова і Дніпра стабільно замовляли рейки типу Р-50 у ТОВ "МС Трейд Україна", яке постачало метрополітену російські рейки холдингу "Євраз". Протягом 2019 року "МС Трейд Україна" поставляла такі рейки "Київському метрополітену" за середньою ціною 32-33 тис. грн за тонну, тобто на 10% дешевше пропозиції "Сота Україна" на початку 2020 року (36,72 тис. грн за тонну).
Доларова ціна рейок протягом 2019 року змінювалася незначно: $1189 - $1289 за тонну, а на початку 2020 року, з підвищенням світових цін на сталь, піднялася на 15% і стала коштувати $1546 за тонну. У липні ціна на рейки в доларах почала падати - $1445 за тонну.
ТОВ "Сота Україна" було створено в 2017 році і відразу ж воно почало перемагати в тендерах "Укрзалізниці" на поставку металопрокату "Метінвесту" Ахметова.
Офіційним власником компанії вказана латвійська "Сота-Онлайн Холдинг". Це IТ-компанія, яка нічого спільного з металопрокатом не має. Через рік після створення "Соти" журналісти намагалися зв'язатися з власником і перевірити адресу компанії, але ніяких слідів не знайшли. Латвійські власники нічого не знали про свій український бізнес, а за місцем реєстрації компанія навіть не мала договору оренди.
Сукупно "Сота Україна" уклала контрактів з "Укрзалізницею" на 1,5 млрд грн.
"Сота Україна" отримала підряд за підсумками аукціону, в якому також брали участь ТОВ "Метінвест СМЦ" Ріната Ахметова. Обидві компанії запропонували рейки виробництва ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" Ахметова. В результаті такої конкуренції знижка склала менше 1%.
Згідно з угодою, 25-метрова рейка типу Р-50 коштує 39,33 тис. грн за тонну. На початку 2020 року "Київський метрополітен" замовляв у цій же компанії рейки такого типу небагато дешевше - по 36,72 тис. грн за тонну.
До цього метрополітени Києва, Харкова і Дніпра стабільно замовляли рейки типу Р-50 у ТОВ "МС Трейд Україна", яке постачало метрополітену російські рейки холдингу "Євраз". Протягом 2019 року "МС Трейд Україна" поставляла такі рейки "Київському метрополітену" за середньою ціною 32-33 тис. грн за тонну, тобто на 10% дешевше пропозиції "Сота Україна" на початку 2020 року (36,72 тис. грн за тонну).
Доларова ціна рейок протягом 2019 року змінювалася незначно: $1189 - $1289 за тонну, а на початку 2020 року, з підвищенням світових цін на сталь, піднялася на 15% і стала коштувати $1546 за тонну. У липні ціна на рейки в доларах почала падати - $1445 за тонну.
ТОВ "Сота Україна" було створено в 2017 році і відразу ж воно почало перемагати в тендерах "Укрзалізниці" на поставку металопрокату "Метінвесту" Ахметова.
Офіційним власником компанії вказана латвійська "Сота-Онлайн Холдинг". Це IТ-компанія, яка нічого спільного з металопрокатом не має. Через рік після створення "Соти" журналісти намагалися зв'язатися з власником і перевірити адресу компанії, але ніяких слідів не знайшли. Латвійські власники нічого не знали про свій український бізнес, а за місцем реєстрації компанія навіть не мала договору оренди.
Сукупно "Сота Україна" уклала контрактів з "Укрзалізницею" на 1,5 млрд грн.
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