Рекордне злиття в галузі напівпровідників: Nvidia придбає ARM

13:54 15 вересень Київ, Україна

Незабаром може відбутися найбільша в історії індустрії напівпровідників угода на $40 млрд, якщо її не заблокують нацрегулятори.

Американська Nvidia оголосила про придбання британського розробника та виробника мікропроцесорів ARM у японського фінансового холдингу SoftBank. Сума операції складе $40 млрд. ARM розробляє чіпи для більшості мобільних пристроїв. Найбільшими покупцями її продукції є Apple, Samsung і Qualcomm. Технології ARM використовуються більш ніж в 1 млрд смартфонів, що продаються щорічно, підрахували в Bloomberg.

На тлі цієї новини акції Nvidia не стали рости, а навпаки, продемонстрували деяку схильність до падіння, зате ARM - злетіли, а SoftBank - помітно зросли.

Угода стане найбільшою в історії індустрії напівпровідників. Попереднім рекордом було придбання Broadcom за $37 млрд компанією Avago Technologies у 2016 році.

SoftBank придбав британського розробника мобільних процесорів ARM чотири роки тому за $32 млрд.

За умовами угоди Nvidia виплатить SoftBank $21,5 млрд акціями та $12 млрд готівкою. Крім того, SoftBank може додатково отримати до $5 млрд готівкою або у вигляді акцій Nvidia в залежності від результатів роботи ARM. Співробітники компанії ARM також отримають акцій Nvidia на $1,5 млрд. Закриття угоди очікується через 18 місяців. Півтора року компаніям буде потрібно для отримання згоди регулюючих органів Великобританії, Китаю, ЄС і США.

В результаті угоди SoftBank стане великим акціонером Nvidia, отримавши від 6,7% до 8,1% акцій компанії.

Зараз Nvidia займає провідні позиції на ринку графічних процесорів, але поки поступається конкурентам у сегменті універсальних процесорів. Внаслідок придбання ARM вона може отримати ноу-хау і ключові виробничі технології.



Але угода може бути заблокована, відзначають експерти. Активізуються конкуренти в особі Intel і AMD, які з високою ймовірністю будуть оскаржувати консолідацію ринку. Однозначно будуть питання у регуляторів Великобританії та США. Але головна загроза походить від влади Китаю. Зараз продукція ARM широко використовується китайськими компаніями, і владі КНР явно не сподобається, що такий критично важливий постачальник тепер стане належати компанії з США. До того ж КНР не захоче посилення конкурента своєї Huawei.