Рейтинг українських ресторанів за версією Michelin

Український ресторанний бізнес отримає можливість показати себе з кращого боку і отримати престижну нагороду, від найбільш впливового ресторанного рейтингу Michelin.
В Україну приїхала група експертів знаменитого ресторанного путівника Michelin. Фахівці мають намір скласти рейтинг ресторанів. Про це заявив посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко на форумі "Україна 30. Імідж України".
"В Україні працюють групи експертів Michelin - вони їздили в Одесу, були в Києві, ще в декількох містах. Вони дуже зацікавлені у подальшій співпраці. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть певні рухи в цьому напрямку", - сказав Омельченко.
Інспектори оцінять рівень українських закладів для номінації для Червоного путівника Michelin.
Омельченко додав, що українською кухнею також зацікавилися видавці відомого французького журналу Вино і гастрономія. Фахівці хочуть присвятити Україні один випуск видання.
Michelin - найвпливовіший ресторанний рейтинг, який складається вже понад 100 років. Поки жоден із закладів України не має цю престижну нагороду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі