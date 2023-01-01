Рейтинг "найбіднішого" російського мільярдера в 2022 році - Bloomberg

11:02 01 січня Київ, Україна

Статки російського олігарха Романа Абрамовича скоротилися в 2022 році більш ніж на 50%, до $7,8 млрд.. Про це у суботу, 31 грудня, повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що ще рік тому його статки оцінювалися в $18 млрд, він займав 260-е місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

У сукупності статки російських мільярдерів за рік зменшилися майже на $95 млрд.

Бізнесмен перебуває під санкціями ЄС та Великобританії.. Наприкінці травня Абрамович перестав бути власником лондонського клубу Челсі, він перейшов консорціуму, куди входять американські бізнесмени Тодд Боелі та Марк Уолтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.

Крім того, чотири супер-яхти, які пов'язують із мільярдером, перебувають у Туреччині з того часу, як через санкції яхти російських бізнесменів стали затримувати по всьому світу.

Нагадаємо, Канада конфіскувала 26 мільйонів доларів США у компанії Granite Capital Holdings Ltd., яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу.